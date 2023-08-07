Atatürk'ü seven, sevmeyen anketinden dikkat çeken sonuçlar

MetroPoll Araştırma Şirketi siyasi partilerin seçmenlerinin en çok hangi tarihi kişiliği beğendiğine dair son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Metropoll Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

'Halkın, kamuoyunda en çok tanınan üç tarihi lidere yönelik beğenisi' notuyla paylaşılan verilerde Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ilk sırada yer alırken beğeninin partilere göre dağılımında dikkat sonuçlar ortaya çıktı.



'Aşağıdakilerden hangisi tarihte en beğendiğiniz liderdir?' diye sorulan soruya katılımcıların yüzde 58,2’si Mustafa Kemal Atatürk cevabını verdi. Seçenekler arasında Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Abdülhamit yer aldı.



Katılımcıların yüzde 58,2'si Atatürk, yüzde 28,5'u Fatih Sultan Mehmet dedi. Abdülhamit diyenlerin oranı ise yüzde 8,2'de kaldı.



Parti bazında incelendiğinde ise AK Partililerin yüzde 45'i Atatürk derken, MHP'lilerin yüzde 46'sı Fatih Sultan Mehmet yanıtını verdi.

CHP’lilerin yüzde 82.3’ü ve HDP/Yeşil Sol Parti seçmeninin de yüzde 51.2’si Mustafa Kemal Atatürk dedi. MHP seçmenin 'Atatürk beğenisi' yüzde 31,8'de kaldı.

İşte o anketin sonuçları: