Avrupa Halter Şampiyonasında Muammer Şahin altın madalya kazandı
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular Muammer Şahin ve Harun Algül podyuma çıktı.
Muammer Şahin son hakkında koparmada 112 kilo kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Koparmada Gürcistan'dan Ramini Shamilishvili 111 kiloyla ikinci, Bulgaristan'dan Angel Rusev da 109 kiloyla üçüncü oldu.
Milli haltercilerden Harun Algül ise koparmada 104 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı.
Şampiyonada 55 kilo silkme mücadeleleri devam ediyor.
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