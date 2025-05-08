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Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin AB'ye üyelik kapılarını kapattı

Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin AB'ye üyelik kapılarını kapattı
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Avrupa Parlamentosu, demokratik standartlara uyumun üyelik açısından vazgeçilmez bir şart olduğunu belirterek Türkiye’nin AB üyelik sürecinin mevcut koşullar altında yeniden başlatılamayacağını duyurdu.

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik sürecine ilişkin hazırlanan son raporunda, mevcut şartlar altında müzakerelerin yeniden başlatılamayacağını bildirdi. Raporda, Türkiye’de demokratik standartlarda gerileme yaşandığı yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Strasbourg’da yapılan Genel Kurul oturumunda 367 “evet”, 74 “hayır” ve 188 “çekimser” oyla kabul edilen raporda, Türkiye’nin AB üyelik kriterleriyle uyumlu olmadığı öne sürüldü. Avrupa Parlamentosu, bu çerçevede, taraflar arasında üyelik sürecinin yerine geçebilecek farklı bir iş birliği modeli üzerine düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

 Raporda, AB üyeliği için gereken kriterlerin; demokratik kurumların işlerliği, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, azınlıkların korunması, uluslararası hukukla uyum ve AB’nin dış politikasına paralel hareket edilmesi gibi alanları kapsadığı hatırlatıldı. Bu kriterlerin stratejik veya jeopolitik gerekçelerle esnetilemeyeceği vurgulandı.

Raporda ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik siyasi baskıların, yaklaşan seçimler öncesinde meşru bir rakibin önünü kesme çabası olarak değerlendirilebileceği belirtildi. Son dönemdeki barışçıl protestolara yönelik müdahaleler ve göstericilerin hızlı şekilde yargılanması da Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından eleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz. Önümüzdeki dönemde, katılım sürecimiz dahil, AB ile ilişkilerimizin karşılıklı yarar temelinde sürdürülmesi için AP’nin üzerine düşeni yapması temel beklentimizdir" ifadelerine yer verildi.

 

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Etiketler Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu türkiye raporu Avrupa Birliği AB üyeliği
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