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  1. 14 Nisan 2017 09:32

Avukat, APP plaka cezasını iptal ettirdi

Halk arasında "APP plaka" olarak bilinen kalın baskı plaka ve film cam nedeniyle kesilen 1.800 TL'lik ceza iptal edildi.

Avukat, APP plaka cezasını iptal ettirdi
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Mersin'de avukat Cemil Yeral, şoförler cemiyetinin bastığı plakalar dışında halk arasında Amerikan Pres Plaka (APP) olarak bilinen plaka ve film cam nedeniyle kesilen 1800 TL tutarındaki trafik cezasını iptal ettirdi.

Otomobiline harf ve rakamların kalın ve daha şık göründüğü gerekçesiyle özel olarak yaptırılan standart dışı plaka taktıran Avukat Cemil Yeral'a, 7-16 Ocak tarihlerinde 1800 TL'lik trafik cezası kesildi. Yeral, cezanın iptali için 5'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme, idari yaptırım kararlarının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle cezayı iptal etti. Kararı değerlendiren avukat, "Aracımda bulunan APP plaka ve cam filminin yönetmeliğe aykırı olduğu iddiasıyla hakkımda iki ayrı ceza kesildi. Polis arkadaşa bu cezaları hukuka aykırı olduğunu söylemişsem de, ceza yazmalarına  engel olamadım. Yasal süre içerisinde mahkemeye itirazda bulundum" dedi.

Bunun emsal bir karar olduğunu belirten Cemil Yeral, "Ceza tutanağında plakanın yönetmelikte belirtilen hangi maddelere uygun olmadığının açık bir şekilde yazılmış olması gerekmektedir. Ancak ceza tutanağında uygulama bu şekilde yapılmamıştır. Bu nedenle de mahkemece yapılan incelemede itirazımız haklı görülerek cezalarımız iptal edilmiştir. Bu, APP plakaya karşı yazılmış cezalar bakımından emsal bir karardır" diye konuştu.



DHA

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