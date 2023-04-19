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Ayasofya Camii 5 saat ziyarete kapatılacak

Ayasofya Camii 5 saat ziyarete kapatılacak
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Ayasofya Camii, Ramazan bayramı nedeniyle yapılacak temizlik kapsamında 5 saat ziyarete kapalı kalacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Bayram Namazı hazırlıklarına başlanmıştır. Yapılacak genel temizlik çalışmaları nedeniyle 20 Nisan perşembe (Arife ) günü saat 23.00'ten Cuma günü saat 04.00'e kadar Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ibadet ve ziyaretlere ara verilecektir. Göstereceğiniz anlayışa teşekkür ederiz" denildi.

DHA

Etiketler istanbul valiliği ayasofya camii bayram temizliği ayasofya ziyaret saatleri
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