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Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
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Aydın'da göçmen kaçakçılığından aranan ve 11 yıl 8 gün hapis cezası olan R.D., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen koordineli operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Koçarlı ilçesine bağlı Çakırbeyli Mahallesi'nde, "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama" suçundan aranan ve 11 yıl 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.D. isimli şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahsın ayrıca, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama" suçlarından da aramasının olduğu kaydedildi. 

Göaltına alınan R.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler aydın göçmen kaçakçılık
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