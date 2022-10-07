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  3. ''Ayılar açmasın diye yapılmış'' dedi ve... Cüneyt Özdemir'in bu videosu kahkahaya boğdu

''Ayılar açmasın diye yapılmış'' dedi ve... Cüneyt Özdemir'in bu videosu kahkahaya boğdu

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Kanada'da çektiği video sosyal medyayı salladı. Özdemir, bir çöp kutusunu göstererek, ''Ayılar açmasın diye böyle yapılıyormuş'' dedikten sonra kapağı açmayı denedi. Çöp kutusunu açamayan Özdemir kahkahayı patlattı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, 'Cüneyt ile Devri Alem' adlı programı için Kanada'ya gitti. Kanada'da gezdiği sırada bir çöp kutusunu göstermek isteyen Cüneyt Özdemir, "Ayılar açamasın diye böyle yapılmış" dedi.

"Onun için ayılar açamıyormuş çöp kutusunu. Bak şöyle açmak gerekiyormuş, yoksa ayılar açıyormuş" diyen Cüneyt Özdemir, çöp kutusunu açmayı denedi ama açamadı. 

Ardından Cüneyt Özdemir, "Ben de açamadım ama" diyerek kahkaha atmaya başladı. Özdemir'in o anları sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler cüneyt özdemir çöp kutusu
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