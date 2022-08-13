AYM'den Aysel Tuğluk'un tahliye talebine ret

Anayasa Mahkemesi, demans teşhisi konulan ancak cezaevinden tahliye edilmeyen HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un tahliye edilmesine ilişkin tedbir talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi, demans teşhisi konan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk için avukatlarının yaptığı cezanın infazının ertelenmesi ve tahliye edilmesine ilişkin tedbir talebinin reddine hükmetti.

BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberine göre, AYM kararında, “Adli Tıp Kurumu'nun ilgili ihtisas ve üst ihtisas kurullarının başvurucu hakkındaki tıbbi belge ve kayıtları inceleyerek yaptıkları değerlendirmelerde, tutarlı olarak, başvurucunun yaşamını yalnız idame ettirebileceği ve hastalığı nedeniyle infaz ertelemesi gerekmediği belirtilmiştir” ibaresine yer verdi. Kurum böylece avukatların infaz ertelenmesi ve tahliye taleplerini reddetti.

'ZORUNLU İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAZ DURUMA GELEBİLİR'

AYM, aynı kararda demansın zamanla ilerleyebileceği, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelebileceği, ceza infaz evinde hayatını yalnız idame ettiremez duruma gelebileceği ihtimali olduğunu da belirtti. Bu kararın ardından Aysel Tuğluk'un avukatları yazılı bir basın açıklaması yaptı, AYM kararında çelişkilerin olduğunu kaydetti.

Dosyada Tuğluk’un sağlık durumunun geldiği aşamayı gösteren çok sayıda belge olduğu ve sağlık durumunun gitgide ağırlaşacağına dair açıklamaların olduğu kaydedildi. Tuğluk’un avukatları, Anayasa Mahkemesi’nin insan hakları mekanizmalarının köklü içtihadının zorunlu kıldığı kararı vermekten imtina ettiğini öne sürdü.

BAŞVURU TEKRARLANACAK

AYM kararı sebebiyle kararın muhatabı olan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına bir kez daha başvuru yapacaklarını belirten avukatlar, Tuğluk’un infaz ertelenmesini ve ivedilikle tahliyesini bir kez daha talep edeceklerini duyurdular.

28 Şubat Davası nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık bir yıldır cezaevinde olan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in demans nedeniyle tahliye edilmesi tartışmaları alevlendirmişti.

Bir’in tahliye edilirken Tuğluk’un tahliye edilmemesine yönelik tepkiler artmış, Tuğluk’un avukatları “Kişiye göre hukuk işletiliyor” demişti.