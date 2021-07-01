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AYM'den Gergerlioğlu'nun hürriyeti ihlal edildi kararı

AYM'den Gergerlioğlu'nun hürriyeti ihlal edildi kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kararını verdi. AYM'nin kararında, "Siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkı ihlal edildi" denildi.

Anayasa Mahkemesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusu hakkında kararını verdi. Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu’nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar verildi.

Etiketler Ömer Faruk Gergerlioğlu
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