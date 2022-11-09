AYM'den Öğretmenlik Kanunu kararı
CHP'nin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali talebini esastan görüşen Anayasa Mahkemesi, Bakanlığın ve en yüksek üyeye sahip 3 sendikanın dinlenmesine karar verdi.
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali ve yürürlüğünün durudurulmasına ilişkin CHP'nin açtığı davayı esastan görüşe Anayasa Mahkemesi, Bakanlık ve enyüksek üyeye sahip 3 sendikanın sözlü olarak dinlenmesine karar verdi.
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