AYM'den Öğretmenlik Kanunu kararı

CHP'nin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali talebini esastan görüşen Anayasa Mahkemesi, Bakanlığın ve en yüksek üyeye sahip 3 sendikanın dinlenmesine karar verdi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali ve yürürlüğünün durudurulmasına ilişkin CHP'nin açtığı davayı esastan görüşe Anayasa Mahkemesi, Bakanlık ve enyüksek üyeye sahip 3 sendikanın sözlü olarak dinlenmesine karar verdi.