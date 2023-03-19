Aynı anda paylaştılar: İmamoğlu ve Yavaş'tan '14 Mayıs' çağrısı

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler için Millet İttifakının 2 cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ortak bir mesaj paylaştı.

Ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösteren, 5 partinin genel başkanlarının yanı sıra belediye başkanları İmamoğlu ve Yavaş ile yola çıkan Millet İttifakında seçim hazırlıkları sürüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak Yavaş ve İmamoğlu'nun da gösterilmesi gündemdeki tartışmaları hareketlendirirken 2 belediye başkanı 14 Mayıs çağrısı yaptı.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde seçim sürecindeki çalışmalarını paylaşmak üzere açtığı hesaptan paylaşım yapan ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "14 Mayıs’ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız" ifadelerine yer verdiği paylaşımında "Tüm vatandaşlarımızı Millet İttifakının platformu olan Türkiye Gönüllüleri’ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum" çağrısında bulundu.

AYNI ANDA PAYLAŞTI! "SORUMLULUK ÜSTLENİN"

Aynı anda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da benzer ifadelerle aynı çağrıyı yaptı. Paylaşımında 14 Mayıs çağrısıyla ilgili konuştuğu videoya da yer veren İmamoğlu'nun paylaşımı ise şu şekilde:

"14 Mayıs’ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız. Millet İttifakının platformu olan Türkiye Gönüllüleri’ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenin."