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  3. 05 Ağustos 2017 17:48

Baba oğul Olçokları sırtlarından vurmuşlar !

15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz ŞehitlerKöprüsü’nde vurulan reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’la ilgili raporlar medyaya yansıdı.

Baba oğul Olçokları sırtlarından vurmuşlar !
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15 Temmuz darbe girişiminde eski adıyla Boğaziçi Köprüsü’nde askerler tarafından katledilen 34 kişinin Adli Tıp raporları acı tabloyu detaylarıyla ortaya koydu. İstanbul Başsavcılığı’nın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesinde yer alan Adli Tıp, ekspertiz ve balistik inceleme raporları HK33, MG3 ve G3 silahlarda kullanılmak üzere imal edilmiş ve 6136 sayılı yasaya göre ‘yasak’ niteliğinde fişeklerle, uzaktan atışla 34 kişinin vurulduğunu ortaya çıkardı. Bu raporlara göre reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok da sırtlarından vuruldu. Olçok’un arka sağ omuz, oğlu Abdullah’ın ise arka sol omzundan giren birer mermiyle iç kanama sonucu yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi. Darbecilere direnenlerin vücutlarına isabet eden mermilerle iç ve dış kanama, beyin hasarı nedeniyle hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

83 KİŞİ ATEŞ ETTİ

Gazeteduvar'ın haberine göre, iddianamede, şüphelilerden 83’ünün beyanlarına, el svap analizlerine ve kamera kayıtlarına göre olaylar esnasında kesin olarak silah kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin neredeyse tamamının havaya ateş ettikleri yönünde ifade verdiği görüldü. Bazı şüpheli erler ise ’emir aldık’, ‘vurduk’ diyerek suçlarını itiraf etti. Başsavcılık katilleri belirleyebilmek için kapsamlı çalışma ve analizler yaptı. Köprü krokisi üzerinde bulunulan yerler işaretlendi. Askerlerin silahların türü ile otopsi raporlarında tespit edilen mermilerin karşılaştırılması ile geliş açısına göre yapılan inceleme, ateş eden darbecilerin gruplandırılarak tespit edilebilmesini sağladı. Buna göre Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok’un da aralarında olduğu 27 kişinin 60 darbeci asker tarafından vurulduğu belirtildi. Timur Akdemir’i öldüren merminin 26 askerin silahından çıkmış olabileceği, 6 kişinin ise 75 asker tarafından katledildiği bildirildi. Katliam talimatını veren Yarbay Turgay Ödemiş ve Binbaşı Ahmet Taştan ise üç grupta da ‘azmettirici’ ve ‘katil’ olarak yer aldı.

 

 

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