Babasının pazarcı olmadığı ortaya çıkan Oytun Erbaş: Dedem pazarcıdır

Babasının pazarcı değil banka müdürü olduğu ortaya çıkan Oytun Erbaş'tan yeni bir açıklama geldi.

Doç. Dr. Oytun Erbaş, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz’ün sorularını yanıtladı.

Erbaş’ın “Bana ‘pazarcıdan ilim adamı mı olur’ dediler. Halka anlaşılır şekilde izah yapıyorum, bu nedenle kıskanıyorlar. Biz Anadolu çocuğuyuz. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu. Çünkü pazarcının oğluyum.” açıklaması sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

BABASI BANKA YÖNETİCİSİ ÇIKTI

Oytun Erbaş’ın babası Bülent Erbaş’ı tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ailenin Sökeli değil, Ödemişli olduğunu, baba Erbaş’ın da programda bahsedildiği gibi pazarcı değil bankacı olduğunu ortaya çıkardı. Bu bilgilerin yer aldığı paylaşımı alıntılayan ünlü eğitimci Prof. Dr. Selçuk Şirin de “Şu iki haberi üst üste okuyunca ülkede olup biten her şeyi anlayabiliyorsunuz” yorumunu yaptı.

BU NASIL BÜYÜK BİR YALAN?

Sosyal medyada gündem olan sözlere akademisyenler de tepki gösterdi. Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, “Bu nasıl büyük bir yalan, akademi pazarcının oğluna da benim gibi anne babası okumamış insanlara da açıktı her zaman. 36 yıl önce akademiye girdiğimde adamcılık yoktu. İnsan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hocalardan utanır şöyle konuşurken” dedi.

"DEDEMİN YANINDA BÜYÜDÜM"

Babasının bankacı olduğu için 'yalancılıkla' itham edilen Erbaş, yeni bir açıklama yaparak dedesinin yanında büyüdüğünü belirtti. Erbaş, Instagram hesabından yaptığı yeni açıklamada babasının değil dedesinin pazarcı olduğunu söyledi. Erbaş, 'Ben dedemin yanında büyüdüm. Ödemiş'te kime sorarsanız sorun benim pazarcı olduğumu herkes bilir.' ifadelerini kullandı.