Bağdat Caddesi tıklım tıklım!

Tüm dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgınında uzmanların evde kal çağrıları İstanbul’da yaz günlerini anımsatan hafta başında bazı noktalarda cevap bulamadı. Ünlü Bağdat Caddesi’ni dolduran vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken bazıları da alışveriş yaptı. Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazıları da maskesiz caddeye çıktı. Öte yandan araç trafiğinin caddede arttığı görüldü.

SİLİVRİ'DE AYNI MANZARA

2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Silivri'de de güneşli havayı görenler sokağa çıktı. Meydan ve caddelerde yoğunluk oluşurken banka önlerinde oluşan kuyruklarda polis sosyal mesafeyi korumaları yönünde vatandaşları uyardı. Bazı vatandaşların cadde üzerinde ve camilerde bulunan bankların önünde oturarak güneşlendikleri