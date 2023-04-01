Bahar havasına mola! Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da havalar yeniden soğuyacak.

İstanbul'da pazar gününden itibaren yağmurlu hava hakim olacak, hava sıcaklığı mevsim normallerinden 4-6 derece daha yüksek olacak.

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Pazar gününden itibaren sağanak yağış, salı günü ise gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

5 Nisan Çarşamba günü Marmara Bölgesi soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da 17-18 derece arasında görülen hava sıcaklığı ani bir düşüş yaşayarak 8 dereceleri görecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 4-8 derece yükselirken Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde sağanak tahmin ediliyor. Fırtınanın hızı ise 10 kentte 70 kilometreyi bulacağı belirtiliyor. Meteoroloji'den İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir ve Manisa için 'sarı' alarm verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Zonguldak, Düzce, Manisa, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyinin yağmur ve sağanak, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısı, gece saatlerinde Bilecik dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Kıyıları ile zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Orta ve doğu Karadeniz: Genellikle parçalı, Orta Karadeniz bölümünün yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ



Genellikle parçalı, güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Genellikle parçalı, akşam saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.