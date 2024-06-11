Bahçeli'nin özel yüzüğündeki özel mesaj gündem oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin bugünkü grup toplantısı sırasında taktığı ve üzerinde Türkçe bir mesaj yazılı olan özel yüzüğü dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında taktığı yüzük dikkat çekti. Bahçeli’nin yüzüğü gibi yakasına taktığı rozet de dikkatlerden kaçmazken, Bahçeli yüzüğünün yakın çekim fotoğrafını Instagram hesabından da paylaştı.

Bahçeli'nin taktığı yüzükte, "Allah bana yeter" yazdığı görüldü. Öte yandan Bahçeli'nin taktığı rozette de Göktürkçe aynı mesaj yer aldı.

Bahçeli'nin yüzüklü paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu. Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi yapılan paylaşımın manidar olduğu yorumları yapıldı.

Erdoğan'a ''yeşil ışık'': ''Bizce mahsuru yoktur''

MHP lideri, son dönemde Erdoğan'ın görüşmelerinin çarpıtılmasını ibretle takip ettiklerini belirterek, ''Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesle konuşabilir, herkesi dinleyebilir. Bizce hiçbir mahsuru ve sakıncası yoktur'' dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Her şey Türkiye için diyoruz. Ancak son zamanlarda ülkemiz aleyhine iç ve dış tehdit sarmalının gittikçe genişlediğini müşahede ediyoruz. Türkiye'yi karanlık operasyonların hedef ülkesi haline getirmek için ellerini ovuşturanlara taviz vermeyeceğiz. Telaşa kapılmadan daha sağduyulu temkinli olmak mecburiyetindeyiz.

"ERDOĞAN'IN İKİLİ GÖRÜŞMELERİ ÇARPITILIYOR"

Kulis bilgisi diye servis edilen dedikoduları, yalan rüzgarlarını, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerinin çarpıtılmasını ibretle takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesle konuşabilir, herkesi dinleyebilir. Bizce hiçbir mahsuru ve sakıncası yoktur. Bizim nazarımızda mahsurlu olan taraf, asla astarı olmayan söylentilerin, gemiyi azıya alması, saçma sapan iddiaların azgınlaşması, fitnenin kampçılanmasıdır.

"HERKESİ UYARIYORUM ASIL HEDEF TÜRKİYE'MİZDİR"

Bir yandan MHP ile Cumhur İttifakı'nın stratejik olarak oyalanması yerinde sayması amaçlanırken diğer yanda özerklik adı altında terör devletinin taşları döşenmektedir. Emperyalist bir proje devrededir. Herkesi uyarıyorum asıl hedef Türkiye'mizdir. Milli birliğimiz güvenliğimiz tehdit ve tehlikelerle sınanmaktadır. Kale duvarlarımızı yıkmak maksadıyla enerjisini Türk düşmanlığından alan yıkıcı ve bölücü mekanizma faaldir. Amaç Türkiye'yi kapana ve köşeye kıstırmaktır."

SURİYE'NİN KUZEYİNDE YASADIŞI SEÇİM

Suriye bölündü de haberimiz mi yok? Sözde seçimlerin özerkliğin tescili konusundam mühim bir eşik oldığunu bilmeyen yoktur. Bu terör hamlesinni üst aklı ABD'dir. Binlerce kilometre uzaktan bölgemize gelerek terörizme alan açmak için ortam yoklayan böyle bir dost ancak ve ancak düşman başınadır. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sözde seçimlerin adil ve kapsayıcı olması gerektiği telaffuz edilmiş Suriye'nin kzueydoğusunda böyle bir seçimin gerekli şartlarının oluşmadığı ileri sürülmüştür. ABD uygun bir ortam ve zaman kollamaktadır. Bu korsan seçimlerin yapılması için ağustos ayının işaret edilmesi skandal üstüne skandaldır. Bölücü terör örgütünün ABD desteği ile yapmayı duyurduğu sözde seçimler gündemde tamamen çıkarılmalıdır. Bölücü terör örgütüne meşruiyet zemini kurmak için sözde demokratik manevralar yapmak Türkiye için haklı operasyon nedenidir.

SİYASETTE KAYYUM TARTIŞMASI

DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı'nın hukuk sınırları kapsamında görevden el çektirilmesi ardından geçtiğimiz çarşamba günü silahlı terör örgütünü yönetmek suçundan 19 yıl 6 ay hüküm alarak tutuklanması, Türk devlet ve hukuk onurunun şaşmaz hükmüdür. DEM'in hedefi yöre insanına hizmet etmek değildir. DEM'in hedefi derdimize deva, ihtiyaçlarına çare olmak değildir. DEM'li belediyelerin hemen hepsinde paralel yönetim, PKK'nın sözde komiserleri vasıtasıyla ağırlığı ve gölgesi altındadır.

CHP'YE SERT ELEŞTİRİLER

CHP, DEM'lenmiş ele geçirilmiş Atatürk ile yolları çoktan ayırmıştır. Özgür Bey kavga istediğimizi söyleyip duruyor bizim böyle bir niyetimiz yoktur. Şayet kavga edeceksek Özgür Bey rahat olsun o bizim klasmanımızda da kalitemizde de ağırlığımızda da değildir. Bizim meselemiz maşalarla değil tutan ellerledir.

"BU MİLLETVEKİLİNİN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI"

DEM'in Mardin milletvekili TBMM'de açıkça 'Kürdistan'da işgalcisiniz düşmanlığınızın altında kalacaksınız. Kürtleri vatandaş saymıyorsunuz. Halkımızı direnişe davet ediyoruz.' dedi. Sanıyorum bu insana benzeyen canlı fazla yürek yemiş. Bu milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılarak adalet önünde hesap vermesi acil ihtiyaçtır.

"ŞEHİT İLE CANİNİN BİR GÖRÜLMESİ KADAR KORKUNÇTUR"

31 Mart seçimlerinde terör örgütü ile ilişkin içinde olan kişileri bilinçli bir şekilde aday gösterenler Türkiye'yi siyasi çalkantıya mahkum etmek istiyor. Vatan ve bağımsızlık, demokrasi konusu olarak gösterilemez. Bölücü terör örgütünün arka bahçesi, asıl sütunu, iradesini ve varlığını Kandil'e bağlamış sözde partinin aldığı oy oranının, sayısının demokrasi ile bağdaştırılması, insanlıkla anılması, herkes bilmelidir ki, buraya dikkat edin; şehit ile caninin bir görülmesi, kahraman ile hainin bir tutulması kadar korkunçtur.

"ENFLASYONDA EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI"

Enflasyonda en kötüsü geride kaldı. Emeklilerimizin şikayetlerini kademeli şekilde dindirmeliyiz. Asgari refah seviyesinin endeks üzerinden hesaplanması ve ailelere gelir desteği projesinin hayata geçmesi için üzerimize düşen çalışmayı hedef alan bir çalışmadır."