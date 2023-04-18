Bahçeli’ye ''bunadı'' dediği için ceza almıştı: İstinaf cezayı bozdu

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yönelik 'bunadı' ifadesini kullandığı gerekçesiyle para cezası verilen sosyal medya kullanıcısı, istinaf mahkemesi kararıyla beraat etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye "bunadı" dediği gerekçesiyle 5 bin 300 lira para cezasına mahkum edilen sosyal medya kullanıcısı, istinaf kararıyla beraat etti ve mahkeme bu ifadenin hakaret olmadığına hükmetti.

İstanbul’da yaşayan bir Facebook kullanıcısı, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkum edildi.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, itiraz üzerine yaptığı incelemede, "sanığın üzerine atılı, Devlet Bahçeli'ye yönelik ‘hakaret’ suçunun yasal unsurlarının oluşmadığına" hükmetti ve beraatına karar verdi.

'RAHATSIZ EDİCİ SÖZ'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına atıfta bulunulan mahkeme kararında, şu ifadeler kullanıldı:

“Somut durumda sanığın, katılana yönelik yazdığı iddianamede belirtilen suça konu paylaşımında kullandığı ‘bunadı’ ifadesi rahatsız edici nitelikte ise de katılanın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olmayıp kaba, nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olması dikkate alınarak hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı…"

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDADIR'

Mahkeme ayrıca, suça konu ifadenin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirtti:

“Paylaşım içeriği bir bütün halinde dikkate alındığında bu sözlerin Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarında özel bir önem atfedilen, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirileceği konusunda tereddüt bulunmadığı, bu sebeple de hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanığın mahkumiyetine karar verildiği anlaşıldığından ilk derece mahkemesinin istinafa konu hükmünün CMK'nın 280/2 maddesi uyarınca kaldırılmasına ve sanığın atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.”

NE OLMUŞTU?

Söz konusu sosyal medya kullanıcısı, bir gazetenin Facebook sayfasında Bahçeli’nin demecine yer verilen habere, “Şunu artık huzurevine yatırın ya, iyice bunadı bu döne döne kafayı sıyırdı iyice” yorumunda bulundu. Bahçeli’nin şikayeti üzerine Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle hakaret davası açıldı.

Sosyal medya kullanıcısı duruşmadaki savunmasında, “Söylediğim sözde bir hakaret bulunmamaktadır. Bizim yörede genelde kullanılan bir kelimedir. Bir yere koyduğu bir şeyi unutanlara söylenen bir sözdür, tıbben de kullanılan bir terimdir” dedi.

Avukat Efkan Bolaç da müvekkilinin sözlerinde kaba bir ifade dahi bulunmadığını belirterek “Müştekinin [Bahçeli] 3-5 yıl önce söyledikleri ile bugünkü söylemleri arasında bariz bir farklılık vardır ve müvekkilimin söyledikleri bunun tespitine ilişkindir. Tıbben demans kelimesi kullanılmış olsaydı bu dava açılmayacaktı. Bu kelime yerine kullanılan bunak sözünün karşılığı söylediklerinin birbirini tutmaması ve unutkanlıktan malul olmasıdır. Bu kapsamda söz konusu söylemde suç unsuru bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi davayla ilgili 2 Haziran 2021’deki kararında, sanığın 5 bin 300 lira adli para cezası ödemesine hükmetti.

İstinaf ise 1 Mart 2023 tarihli kararıyla sanığın ifadelerinde suç unsuru olmadığına hükmetti, karar taraf avukatlarına bugün tebliğ edildi.