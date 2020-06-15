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  3. 15 Haziran 2020 08:30

Bahçeli’ye hakaret davasında beraat veren 4 yargıca soruşturma

Hâkimler ve Savcılar Kurulu MHP lideri Bahçeli hakkında “dönek”, “fırıldak”, “AKP stepnesi” diyen kişi hakkında açılan davada beraat kararı veren yerel mahkeme hâkimi ile kararı onayan Ceza Dairesi Başkan ve 2 üyesi hakkında soruşturma açtı.

Bahçeli’ye hakaret davasında beraat veren 4 yargıca soruşturma
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Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesi Yargıcı H.M, verdiği beraat kararında “siyasetçilerin diğer vatandaşlara göre sert eleştirilere karşı toleranslı olmaları gerektiğine” vurgu yaptı. Beraat kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından da hukuka uygun bulunarak, onandı.

Bunun üzerine Bahçeli’nin avukatı Nizameddin Kocabey, asliye ceza mahkemesi hâkimi ile istinaf heyetini HSK’ya şikâyet etti. HSK Birinci Dairesi yargıçları, “Yaptıkları işler ve davranışlarla görevlerini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısı uyandırmakla” suçlayarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den soruşturma izni istedi.

Hâkimler hakkındaki soruşturma Bakan Gül’ün izniyle başladı. Yapılacak soruşturma sonucunda HSK İkinci Dairesi, hâkimlerle ilgili son kararını verecek.
 
 

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