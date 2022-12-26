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Bakan açıkladı; marketlerin kulağı çekildi

Bakan açıkladı; marketlerin kulağı çekildi
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş "En fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarıda bulunduk" dedi.

Asgari ücretin 8 bin 506 TL olarak belirlenmesinin ardından zincir marketler etiketlerini güncellemeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok ürüne zam yapıldığı görülmüştü. 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücrete gelen zammın etiketlere yansımalarına ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz.

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