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  3. 07 Eylül 2018 21:15

Bakan açıkladı ! O gemi bulundu...

Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Foça'da denize fuel-oil döken geminin bulunduğunu açıkladı.

Bakan açıkladı ! O gemi bulundu...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Foça'da denize fuel-oil döken geminin bulunduğunu açıkladı. Kurum, Palau bayraklı kuru yük gemisinin şirketine 1 milyon 644 bin 742 lira ceza kesildiğini belirtti. 

İzmir'in Foça ilçesinde denizi kirlettiği tespit edilen Harrier isimli kuru yük gemisinin Hintli kaptanının da aralarında bulunduğu 18 mürettebat ifadeleri alınmak üzere Foça Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı.

GEMİYE CEZA KESİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Palau bayraklı kuru yük gemisinin şirketine 1 milyon 644 bin 742 lira ceza kesildiğini açıkladı.

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