Bakan açıkladı, ödemeler bugün yatıyor; peki kim ne kadar alacak ?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi, üreticilere destek ödemesinin bugün saat 18.00’den sonra gerçekleşeceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı arılı kovan desteği, çam balı telafi desteği, damızlık ana arı desteği başta olmak üzere 7 farklı alanda yetiştiricilere toplam 156 milyon 585 bin TL tutarında destek ödemesi yapacak.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerini bugün 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."

Ödemelere ilişkin detaylar şu şekilde;

Arılı kovan desteği kapsamında 65 bin 302 yetiştiriciye 143 milyon 883 bin TL,

Bitki karantinası tazminatı desteği kapsamında 205 yetiştiriciye 10 milyon 827 bin TL,

Sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 224 yetiştiriciye 812 bin 481 TL,

Düve alım desteği kapsamında 10 yetiştiriciye 688 bin TL,

Çam balı telafi desteği kapsamında 88 yetiştiriciye 192 bin 300 TL,

Yangın ve selden zarar gören kovan desteği kapsamında 118 kişiye 136 bin TL,

Damızlık ana arı desteği kapsamında 130 kişiye 45 bin TL olmak üzere 66 bin 76 yetiştiriciye toplam 156 milyon 585 bin TL ödeme yapılacak.

Söz konusu destek ödemeleri 29 Nisan (Cuma) saat 18.00 itibariyle yetiştiricilerin hesaplarına aktarılacak.