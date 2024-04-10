Bakan açıkladı: Trafikte 24 saatlik yasak kararı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan Pazar günü saat 05.00'den 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara istikametine seyirlerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili dönüşünde trafikte yoğunluk yaşanmaması için alınan kararı duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, ''Bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00’den 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar; İstanbul ve Ankara istikametine seyirlerine izin verilmeyecektir." açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan “Trafik Tedbirleri’ne ilişkin genelge” kapsamında, BAYRAM TATİLİ dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN AZALTILABİLMESİ İÇİN



KAMYON, ÇEKİCİ ve TANKER cinsi araçların;



⛔️ 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00’den

⛔️… pic.twitter.com/4o17jplyIH — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 10, 2024