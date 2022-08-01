Bakan Akar, YAŞ tarihini açıkladı

Milli Savunma Bakanı Akar, YAŞ toplantısının 4 Ağustos'ta gerçekleşeceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) 4 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacağını bildirdi.

Ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den F-16 tedariki hakkında "Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Olmazsa, dünya çok genişledi artık, seçenekler çok arttı. Buna karşı birçok çözüm üretilebilir" açıklaması yaptı.

AA Editör Masası'na konuk olan Bakan Akar, Odessa’dan hareket eden geminin yarın saat 15:00 civarında İstanbul’da olmasının beklendiğini söyledi.

ABD’YE TEPKİ: AKIL TUTULMASI İZAHI YOK

Terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili de konuşan Akar, "1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Akar, ABD ordusundan YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajıyla ilgili, "Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD, PYD/YPG'den vazgeçer mi?" sorusuna, "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar." yanıtını verdi.