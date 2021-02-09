Bakan Akar'dan ''FETÖ’cü albay YAŞ’ta nasıl general oldu?” sorusuna yanıt

2017 yılında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltın alınan Albay Serdar Atasoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan 2020 yılındaki Yükek Askeri Şûra toplantısında rütbesi yükseltilerek General olmuştu. Atasoy ayrıca Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı görevine atanmıştı.

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin'e konuşan Bakan Akar, "FETÖ’cü albay YAŞ’ta nasıl general oldu?” sorusuna, "İlgili kurumlardan (İstihbarat, Emniyet) gelen bilgiler üzerine gerekli işlem yapılarak TSK ile ilişiği hemen kesilmiştir. TSK olarak içimizde hiçbir haini taşımamak konusunda kararlıyız." açıklamasını yaptı.

Bakan Akar, "Yine açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre YAŞ’tan sonra bu şahıs Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na tayin edilmiş, ancak fiilen bu göreve başlatılmamış. Doğru mu?" sorusuna yönelik, "Doğru. Başka bir birimde değerlendirilmişti." ifadesini kullandı.

Ergin, "Özetle, Milli Savunma Bakanı, bu kişinin geçen ağustos ayında YAŞ’ta generalliğe terfi ettirildikten sonra yine geçen ağustos ayında Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı görevine atanmasına rağmen bu kritik göreve başlatılmadığını teyit ediyor. Akar’ın bu ifadesi, FETÖ bağlantısı sonradan kendi itirafıyla ortaya çıkan bu kişiyle ilgili sıkıntılı bir durumun daha o zamandan fark edildiğine işaret ediyor." düşüncesini dile getirdi.



