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Bakan akar'dan Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon açıklaması: ''Türkiye'nin en doğal hakkı''

Bakan akar'dan Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon açıklaması: ''Türkiye'nin en doğal hakkı''

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyona ilişkin, "Hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye ile görüşmelerin başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin soru üzerine Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bakanların bu konuya ilişkin açıklamaları olduğunu hatırlatarak, görüşmelerin şartlara ve duruma bağlı bir süreç olduğunu söyledi.

Olası bir görüşmenin operasyonların akıbetine etkisine ilişkin soru üzerine Akar, şunları söyledi:

"Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Ne müdahale gerekiyorsa, terör örgütlerinin arkasında önünde kim olursa olsun yeri ve zamanı gelince yapılır. Bizim için önemli olan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaktır ve bunda da kararlıyız."

AA'nın aktardığına göre; Akar, "Operasyon zaten oluyor, zaten olacak. Her şeyin bir yeri, bir zamanı var. Taktiği var, tekniği var mühendisliği var, matematiği var" ifadelerini kullandı.

Etiketler operasyon suriye'nin kuzeyine operasyon tsk asker mehmetçik terör hulusi akar
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