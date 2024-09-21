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Bakan Bayraktar'dan ''Net Sıfır Emisyon'' ile ilgili açıklama

Bakan Bayraktar'dan ''Net Sıfır Emisyon'' ile ilgili açıklama
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''2053 Net Sıfır Emisyon hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyor, doğayı koruyarak sürdürülebilir kalkınmayı önceliyoruz'' açıklamasında bulundu.

Bakan Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ekrem Küçük lise yıllarında güneş ve rüzgar enerjisi santrali hayali kurarken ülkemizin potansiyelinin farkındaydı. Ekrem Küçük gibi nicelerimizin kurduğu hayallerle son 23 yılda yenilenebilir enerji kurulu gücünün payını yüzde 58,6’ya çıkardık.

Türkiye, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız sayesinde, doğayı koruyarak sürdürülebilir kalkınmayı önceliyoruz. Bugün hayallerimiz gerçeğe dönüşüyor.

21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü kutlu olsun.

Etiketler Bakan Bayraktar sıfır emisyon 2053 Net Sıfır Emisyon enerji bakanı Enerji Bakanı açıklama
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