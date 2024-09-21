Bakan Bayraktar'dan ''Net Sıfır Emisyon'' ile ilgili açıklama

Narin'in köyünde 15 çocuk daha ölmüş; 9'u aynı aileden...

Prof. Dr. Alpay Azap uyardı: Yeni virüs Türkiye'ye geliyor... Belirtileri belli oldu

Benzine bir zam daha geliyor

Bir vahşet daha: Kayıp olarak aranıyordu cesedi kuyudan çıktı