  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Bolat: Kasımda 23 milyar 11 milyon dolar ile en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdık

Bakan Bolat: Kasımda 23 milyar 11 milyon dolar ile en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdık

Bakan Bolat: Kasımda 23 milyar 11 milyon dolar ile en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdık
Güncelleme:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, "Kasımda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu. Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık. Kasım itibarıyla 12 aylık ihracatta yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık." dedi.

Etiketler bakan bolat ihracat rekor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı
İsrail Anadolu Ajansı kameramanını öldürdü
FED altın fiyatlarını uçurdu!
Netanyahu'dan Mossad'a suikast emri! Listede Türkiye de var!
İstanbul'da akıl almaz ''alacaklı-borçlu'' olayı
''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan eski bakan Soylu sorusuna yanıt
Fırtına ''pisliğimizi'' yüzümüze vurdu! Bu görüntüler İstanbul'dan...
AK Parti'nin İstanbul için yaptırdığı yerel seçim anketinden İmamoğlu çıktı
Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul'daki ilk rakibi belli oldu