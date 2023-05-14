Bakan Bozdağ Şanlıurfa'da oyunu kullandı

Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'da oyunu kullandı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde etkilenen bölgelerde oy kullanma işlemi için çalışmalar yaptıklarını ve şu ana kadar bir sorun olmadığını belirten Bakan Soylu, "Deprem bölgesiyle ilgili de oy kullanma konusunda bir sorun söz konusu değildir. Yüksek Seçim Kurulu'yla koordineli bir şekilde o bölgede bin 158 alanda seçim konteynerleri kurulmuştur. Sabah itibariyla da oy kullanma işlemi sorunsuz bir şekilde başlamıştır. Gördüğüm kadarıyla da sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye'nin birçok yerinde geçtiğimiz seçimlere nazaran daha yoğun bir oy kullanma durumu söz konusu. İnanıyorum ki Türkiye, en doğru kararı, demokratik bir şekilde verecektir. Ülkemize, geleceğimize hayırlı ve uğurlu olsun inşallah" diyerek sözlerini noktaladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile geldi.

Oyunu 1075 numaralı sandıkta kullanan Bozdağ, çıkışta gazetecilere, seçimlerin tüm ülkeye hayırlı olması temenni etti.

Oyunu kullandığını belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Hayırlı uğurlu olsun. Bugün milletimiz, evlatlarımızın, ailemizin, milletimizin ve devletimizin geleceği için karar verecektir. Verecekleri kararın şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan temenni ediyorum. Şanlıurfa'da seçim, büyük bir demokratik olgunluk içinde geçiyor. Ülkemizin dört bir yanında da seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçeceğinden şüphem yoktur. Türkiye ve aziz milletimiz bu konuda geçmişten bugüne demokratik olgunluğun en güzel örneklerini vermiştir, bu seçimde de aynı şekilde gidip iradesini sandığa yansıtacaktır. Ve demokratik olgunluğun en güzelini göstereceklerdir. Seçimlerimiz Şanlıurfa'mıza, Türkiye'mize, aziz milletimize tekrar hayırlı olsun. Sonuçların da şimdiden hayırlı olsun diyorum."