Bakan Bozdağ'dan Almanya'ya sert tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, büyükelçinin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasının Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimi olduğunu belirtti.

Gezi Davası'nda Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Twitter'dan yaptığı açıklamayla bu duruma tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şu mesajı paylaştı:

''Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması,Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir.''