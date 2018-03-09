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  3. 09 Mart 2018 22:12

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye ile ABD anlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Münbiç ve Fırat'ın doğusu için Türkiye'nin mutabık olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye ile ABD anlaştı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman basınına yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı ile 19 Mart'ta görüşeceğini açıkladı. NTV'nin geçtiği son dakika haberine göre, Çavuşoğlu, 'ABD ile Münbiç ve Fırat'ın doğusu için mutabık kaldık. 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim' dedi.

"ZEYTİN DALI'NDA ZOR KISIM SONA ERDİ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Die Zeit gazetesine konuştu. Afrin Harekatı'na değinen Çavuşoğlu, "Harekatın zor kısmı sona erdi, kent merkezine yöneldik" dedi.

Çavuşoğlu daha önce ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la yaptığı görüşmede Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldıklarını söyledi. Ayrıca bunun için çalışma grupları kurduklarını belirtti. Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile 19 Mart'ta görüşeceğini de bildirdi.

Dışişleri Bakanı, "ABD’nin terör örgütlerine destek vermekten vazgeçeceğini ümit ediyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "Türkiye’nin NATO üyeliği tehlikede mi?" sorusunu ise "Hiç kimse bizi NATO’dan çıkaramaz. ABD ve Avrupa Birliği, Türkiye’nin eşit ortak olduğunu anlamalıdır" diye yanıtladı.

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