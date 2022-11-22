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Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “BM Genel Sekreteriyle Ukrayna’daki son gelişmeleri, İstanbul Tahıl Anlaşmasını; Suriye ve Libya dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık” ifadelerini kullandı.

Etiketler Bakan Çavuşoğlu bm
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