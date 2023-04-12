Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Mescid-i Aksa bağlamındaki son gelişmeler ele alınmıştır. Bakan Çavuşoğlu, İsrail Hükümeti'nin ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya Müslümanların dışında kimsenin girmesine izin verilmemesi kararını gerginliğin azaltılması bakımından olumlu bulduğumuzu ifade etmiş ve Mescid-i Aksa'da provokasyonların tekrarlanmaması gerektiğini vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'nin gerginliğin azaltılması için her türlü katkıyı vereceğini belirtmiştir" denildi.