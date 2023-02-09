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Bakan Dönmez: Deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatı ertelenecek

Bakan Dönmez: Deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatı ertelenecek
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinde elektrik ve doğal gaz faturalarının tahsilatının erteleneceğini bildirdi.

Tarihindeki en büyük afetlerden birini yaşayan Türkiye, yıkımla mücadeleyi sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 şiddetli deprem, geniş coğrafyada etkili oldu.

Toplamda 10 ili vuran afet, şehirleri adeta enkaza çevirdi.

Devletin tüm kurumları, depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti.

Dördüncü günde de enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, mucizevi kurtarışlar da yüzleri güldürüyor.

Afet bölgesine yardım yağıyor
Yurdun dört bir yanından gönüllü vatandaşlar da afet bölgesine akın ederek yardımlarda bulunuyor.

Depremzedeler için bölgelerde çadır kentler, konteynerler kuruluyor. Barınma ve gıda ihtiyaçları gideriliyor.

Elektrik ve doğalgaz ödemeleri ertelendi
Öte yandan afet bölgelerine yardım sağlanırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

Bakan Fatih Dönmez, deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatının erteleneceğini açıkladı.

Etiketler dönmez elektrik doğalgaz fatura
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