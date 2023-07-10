Bakan duyurdu! Ordu'da selin bilançosu ağır oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ordu'da toplamda 351 iş yeri, 32 konut ve 35 aracın selden etkilendiğini duyurdu.

Ordu'nun Fatsa, Altınordu, Perşembe ve Gülyalı ilçelerinde sağanak etkili oldu; birçok ev ve iş yerini su bastı, kent merkezinden geçen derelerin debisi yükseldi. Karadeniz Sahil Yolu da ulaşıma kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Ordu'ya gelip, ilgili kurumlar ile toplantı yaptı. Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Vali Tuncel Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in de yer aldığı toplantının ardından açıklama yapan Bakan Uraloğlu, yağışların devam edebileceğini, gerekli tedbirlerin alındığını söyleyerek, "Yağışlar hafifleyene kadar tüm ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek" dedi.

'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI'

184 makine ve 296 ekibin sahada çalışmalara devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Ülkemizde 8-9 Temmuz'da başlayıp, halen devam eden ve yer yer bazı illerimizde yağan yağmur, Ordu ilimizde Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Gülyalı ilçelerini etkiledi ve onun sonucunda oluşmuş su baskınlarıyla karşılaşıldı. Bu süreçte Batı Karadeniz'de Zonguldak'tan başlayarak Sarp sınırına kadar, yer yer de iç kesimleri etkileyen, Bolu'yu, Düzce'yi etkileyen hatta Erzincan'ı etkileyen yağmurlar söz konusu. Mevsim normallerinin üzerinde yağmurlar var. 24 saatte 200 kilograma kadar çıkan yağışlar etkili olmuş. Ordu ilimizde etkili olan yağmurlar sonucunda, daha çok Altınordu ilçemizde ve diğer ilçelerimizde olmak üzere toplam 351 iş yerimiz sudan etkilendi. 32 konut ve 35 aracımız etkilendi. Bununla ilgili gerekli tedbirler hem öncesinde hem de su taşkını sırasında ilgili kurumlarımız tarafından alındı. Esasında bu sabah itibarıyla hasar tespit çalışmalarına da başlandı. Şu an sahada Karayolları'mızın, DSİ'mizin, belediyelerimizin, AFAD'ın ekip ve ekipmanları sahada. 184 makine, 296 ekip hala çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.



'RADİKAL ÖNLEMLER ALMAMIZ GEREKİYOR'

Sel ve su baskınları sonrasında vatandaşların yanında olacaklarını belirten Uraloğlu, "Bütün süreç bittikten sonra gerek oluşmuş olan zararların giderilmesi noktasında gereğini yapacağız gerekse de bunların tekerrür etmemesi noktasında neler yapmamız gerektiğini masaya yatıracağız. Benzer yağışlarda, benzer durumlarda daha az ya da hiç etkilenmemesi noktasında gereklerini yapacağız. Özellikle merkezde bazı dere yataklarının üzerinin kapatıldığı ve buralardaki akışın sağlıklı olmadığı ve geri basarak şehri su altında bıraktığını görmüş olduk. Bunlarla ilgili de gerek belediyemiz gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerek DSİ ve Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli çalışmaları yaparak, bunların önlemlerini almış olacağız. Burada herhangi bir can kaybı söz konusu değil; sadece Samsun'da bir can kaybımız oldu. Bunun haricinde sadece maddi hasar söz konusu. Onunla ilgili de gereğini yapacağız. Allah beterinden saklasın. Bütün ülkemize geçmiş olsun" dedi.

DHA