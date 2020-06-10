Bakan Ersoy canlı yayında açıkladı: Tatilde bizi neler bekliyor?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları şu şekilde;

Biz bu sene turizm başladık. 1 Haziran’dan beri aşamalı olarak. Bu seneki hedefimiz maksimum seviyede iş yerlerinin çalışması.

Önümüzdeki sene daha iyi başlangıç yapma şansımız oluyor.

Turizm sektöründe düzenli büyüme yakalamak istiyorsanız ilk önce Pazar çeşitliliğin yakalamamız lazım. Farklı ülkelerden farklı turist profilleri gelmeye başladı. Başlangıç için turizm hedefimizi içeriş. İlk önce içeriyi harekete geçireceksiniz. Dışarısı gözlemleyecek. O yüzden biz ilk olarak iç turizme başladık. Haziran sonuna kadar iyi bir ivmeye gelecek. Standartları nasıl tutturduğunuzu izliyorlar. Zaten öyle beli bir seviyede güveni oluşturuyorsunuz ondan sonra dışarısı harekete geçiyor.

Şu anda ayın 1’inden itibaren çok azı açıldı. 15’inden sonra hızlanarak devam edecek.

Bizim hayalet misafir dediğimiz bir uygulamamız var. Denetçi ama müşteri gibi geliyor. Sonra raporunu gönderiyor.

Bizim yabancı misafiri de ikna etmemiz lazım İkinci nokta şeffaflık. Sertifika edinmiş tesislerin kapısında belgeleri var ve QR kodları var. Telefonunuzla okuttuğunuz zaman o yerin denetimi yapılmış rapor detaylarını görebiliyorsunuz.

Sertifikası olan iş yerleri daha sık denetleniyor. Bu sene tesislerin hiçbirinde fiyat artırma beklentisinin olduğunu düşünmüyorum amaç başlangıç yapabilmek. Çok sayıda tesis bu belgeyi alacak. Başvuruların yarısının bu sertifikasyona dahil olacağını düşünüyoruz. Nicelikten niteliğe döneceğiz. Periyodik düzenli denetimi oturtmanız lazım. İlave yeni kriterler getireceğiz. Ne kadar kurumsallaştırırsanız nitelikli turistin ilgisini o kadar çekersiniz.

Sonuçta ülkeler kendi ekonomilerine aktarmak ve ekonomilerinin çıkmasın engellemek istiyor. AB ülkelerinde kendi kaynakları içinde tüketmek istiyor. Almanya’nın bu kararı Türkiye’ye özgü değil. Ben Avrupa’yı iç hat gibi görürüm sonra diğer ülkelerle açarım diye düşünüyor. Sertifikasyonu en uygun ve düzgün yapan ülke Türkiye’dir.

Türkiye hala görüşmelere devam ediyor ve görüşmelere devam ediyoruz. Almanya kapıları tamamen kapalı değil. Trafik başladı aslında, sadece önermiyor.

Normalleşme ile birlikte yabancı misafirler havalimanlarında test merkezleri kurduk. Girişte bir sağlık gözetiminden geçiyorsunuz 37.8 derece üzeriyseniz. Veyahut semptomlardan birin taşıyorsanız sizi teste tabi tutuyoruz. Hemen orada PSR testi yapıyoruz. 1 saat sürüyor. Pozitif ise sizi hastaneye gönderiyoruz.

Şuanda zaten önceliğimiz uluslararası ülkelerle hava trafiğin başlatmak. Ticaret açısından da bu şart. Sadece turizm açısından görmeyiniz.

(Rus turistler) Ülkenin tamamıyla trafik başlatmazsınız belli bölgelerle başlatırsınız bu da bir yöntem.

Sizin korumak olduğunuz yetişmiş personeliniz var. Ben burada açtım zarar ettim mantığına gidilmemesi lazım

Temmuz ayında yabancı trafikte ciddi bir artış olacak. Biz bunu şansa bırakmıyoruz. Biz mayıs ayında operasyonu başlattık. Türkiye'ye en fazla misafir veren 60 ülkeye mektup yazdım. Muhataplarımıza mektup ile birlikte ek dosya gönderdik. Bu dosyalardan bir tanesi Türkiye'nin başlattığı sertifikasyon programıydı. İkincisi de hastane alt yapımız. O ülkelerin Türkiye’deki elçileri ile tek tek görüştük sonra döndük. O ülkelerdeki Türk büyükelçilerin bilgilendirdik. Ve sonrasında Dışişleri Bakanımızla telefon diplomasisi başlattık. 19 Haziran’da bu 60 ülkenin büyükelçilerini Antalya’ya davet ettik 43 tanesi kabul etti. 60 ülkenin basın temsilcilerini de davet ettik. Sertifikasyon sisteminin nasıl görüldüğünü göstermek istiyoruz. O bölgelerdeki alt yapımız nasıl onu göstermek istiyoruz .Biz hazırız uygulamayı gelin yerinde canlı görün diyoruz.

Bizde normalle konaklama tesislerindeki fiyatlar döviz endeksli. Pandemi öncesi yapılmış bir fiyatlama vardı. Kurlar artmış olsa dahi o fiyat farkları yansıtılmadı. Bir yabancı ile kıyasladığınız zaman siz daha ucuza gideceksiniz. Bir fiyat düzenlemesi yapılmadı Türklere. Kasım ayındaki fiyatlar neyse o.

Turizm sektörüne de bir istihdam paketi, kısa çalışma ödenekleri gibi bir çalışma yapılmıştı. Bir yeni paket üzerine çalışılıyor çok yakında da açıklanacak. Tekrar işletmeler başlayan işletmelere istihdam amaçlı bir paket açıklanacak.

İç pazarda hareket başladı, çok düşmüştü tabi. Yüzde 2-3’lere düşmüştü hareket şimdi yüzde 50'lere çıktı. Bu demektir ki haziran ayı sonuna kadar iç turizm hareketlerini geçen yıldaki gibi yakalayacağız.