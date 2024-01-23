Bakan Fidan, Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin New York kentinde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib’le görüştü.