Bakan Fidan'dan Bükreş Büyükelçiliğine ziyaret
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliğine bir ziyaret gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya’da temaslarına devam ediyor.
Bakan Fidan, Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliğinin Resmi Konutunda, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği (RMTTDB) Milletvekili Varol Ahmet, Romanya Demokratik Türk Birliği Milletvekili Hüseyin İbram, RMTTDB Başkanı Gelil Esergep, Romanya Demokratik Türk Birliği Başkanı Fedbi Osman ile bir araya geldi.
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