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Bakan Fidan'dan Nijer'de kritik temaslar

Bakan Fidan'dan Nijer'de kritik temaslar
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer’in başkenti Niamey’de, Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile ortak bir çalışma toplantısına katılım sağladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Nijer’e geldi. Bakan Fidan, başkent Niamey’de Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine başkanlığında düzenlenen ortak çalışma toplantısına katıldı.

Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da hazır bulundu.

Etiketler nijerya temas bakan fidan
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