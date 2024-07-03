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Bakan Göktaş açıkladı: Doğuma teşvik için harekete geçildi

Bakan Göktaş açıkladı: Doğuma teşvik için harekete geçildi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık oranındaki düşünün önüne geçmek için doğum izinlerinin artırılmasından, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine ve esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele aldıklarını belirterek, "Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Doğum izinlerinin artırılmasından, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine ve esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele alıyoruz. Ülke kalkınmasına ve kadın istihdamının arttırılmasına da katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Hayata geçireceğimiz yeni modellerle kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürmeye devam edeceğiz."

Engellilere yönelik ÖTV’siz araç düzenlemesine yönelik soru üzerine Göktaş, engellilerin bu konuda kazanılmış haklarının suistimal edilmesinin tüm kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu, bununla ilgili engellilerden çok sayıda şikayet ve ihbar aldıklarını ve bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Göktaş, "Engellilere yönelik desteklerin, avantajların suiistimaline seyirci kalamayız. Engelli vatandaşlarımızı mağdur edecek herhangi bir düzenlemeyi asla hayata geçirmeyiz. Engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları ve bu haklarını kullanmaktan mahrum kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Etiketler bakan göktaş kabine doğum teşvik
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