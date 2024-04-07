Bakan Göktaş duyurdu: Nisan ayı Evde Bakım Yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bayram öncesi hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay yatırılan Evde Bakım Yardımı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekerek, yarın toplam 4,2 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için yapılan Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödendiğini belirtti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çektikleri yardımların yarın hesaplara yatırılacağını kaydeden Bakan Göktaş, bu ay Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 561 bin kişi için toplam 4,2 milyar lira ödeme gerçekleştireceklerini aktardı.

Evde bakım hizmeti kimlere verilir?

Üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda evde bakım ücreti verilir.

Başvuru şartları neler?

Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda “Ağır Engelli” olduğunu belgelendirenler.

Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip soyunabilme, merdiven inip çıkabilme vb.

Aile bireyleri her türlü gelirleri toplamı evde yaşayan birey sayısına bölündüğünde birey başına düşen gelirin bir aylık net asgari ücretin 2/3’ünden az olanlar.

İstenen belgeler neler?

Engelli Sağlık Kurulu Raporu,

Engellinin 2 adet vesikalık fotoğrafı

SSK - Emekli Sandığı - Bağ-Kur kurumlarından alınacak gelir beyanı bilgileri

Anne-Baba boşanmış ise; boşandığına dair mahkeme kararı.

Bakımı yapacak kişinin dilekçesi ve engellinin vasisi varsa, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı

Tapu Sicil Müdürlüğünden Tapu Kayıt Bilgileri(Engelli ve Bakmakla Yükümlü Olan Bireylerin)

Varsa öğrenim durumunu gösteren belge sureti.

Dilekçe.(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne hitaben- Dilekçede engelliye evde bakım hizmeti vermek istediği ve bakım ücretinden faydalanmak istediği, evde beraber yaşanılan bakmakla yükümlü olunan bireylerin mal ve gelir durumları) belirtilecektir.

AA