  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ya 25 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştiriyoruz

Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ya 25 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştiriyoruz

Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ya 25 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştiriyoruz
Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “KPSS puanı baz alınarak Sosyal Güvenlik Kurumumuza alınarak 25 Müfettiş Yardımcısı personel alımı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sosyal Güvenlik Kurumu’na KPSS puanı baz alınarak 25 personel alınacağını belirtti.

Bakan Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal Güvenlik Kurumumuza, KPSS puanı baz alınarak 25 Müfettiş Yardımcısı personel alımı gerçekleştiriyoruz.

Yazılı sınav başvuru tarihi, 27 Kasım-8 Aralık 2023

Yazılı sınav tarihi, 10-11 Şubat 2024
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

Etiketler ışıkhan müfettiş 25 müfettiş yardımcısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için skandal ifadeler
Çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Sigaraya yine, yeniden zam
Emekli maaşı zammında 2 farklı formül
Motorine büyük indirim geliyor!
Türkiye'nin suç oranı en düşük illeri açıklandı
Rakı, şarap, viski.... Sigaranın ardından bir zam da alkollü içeceklere
Yeni Toyota C-HR’da neler değişti?
Önce otomobille çarptı, sonra başına tüfek dayadı!
Türkiye'nin atardamarı Kızılırmak yok oldu! Görüntü korkunç