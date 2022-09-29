Bakan Kasapoğlu: 100 öğrenciden 92'si yurtlara yerleşti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtlarına yerleştirme oranının yüzde 92'ye ulaştığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız bu yılki rekor artışı 25 liradan 60 liraya 2,35 katlık artış bu anlamda gençlerimizin memnuniyetini ve ihtiyacını giderme noktasında hayırlı olmasını diliyorum.

Yurt ücretlerinde güncelleme yapmadığımız gibi bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hamdolsun hizmetine sunuyoruz.

Kahvaltıda da değişen tabaklar, beslenme desteği çerçevesinde gençlere ücretsiz sunuluyor. Farklı imkanlar da aynı süreç içinde devam ediyor. Kahvaltıya geç kalmış olanlara ücretsiz sandviç ve al götür tarzı uygulamayı da başlatmış bulunuyoruz.

Gençlerimizin yaşam dinamiklerini dikkate almak ve yaşamlarını kolaylaştıracak her adımı büyük gayretle takip ediyoruz. Öğrenim kredilerinde geri ödemelerinde ÜFE farkını gençlerimizin omuzundan aldıysak, ekonomik süreçler sonucunda da gençlerimizin bu anlamda etkilenmemeleri için gereğini yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Boşuna söylemiyoruz. Bu yurtlar bu milletin evlatlarının 85 milyonunun her bir ferdinin iftihar tablosudur. Dünyanın en kaliteli, en kapsamlı ve en uygun yurt hizmetini bu ülkenin evlatlarına sunmaktan da gurur ve heyecan duyuyoruz.

"100 ÖĞRENCİDEN 92'SİNİ YURTLARIMIZA YERLEŞTİRMİŞ OLUYORUZ"

Bugün itibarıyla ikinci faz yerleştirme sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Bugün ikinci faz neticesinde talep karşılama oranımızı biliyorsunuz ilk fazda yüzde 80'de bugün itibarıyla ikinci faz karşılama oranımızı yüzde 92 olarak gerçekleştirdik. Bugünkü verilerimize göre yurtlarımıza başvuran 100 öğrenciden 92'sini yurtlarımıza yerleştirmiş oluyoruz.

Tüm başvuruları yerleştirdik. Diğer illerimizde de çok az yedeğimiz kaldı. Pazartesi-perşembe yerleştirme süreçlerimiz de devam ediyor. Gençlerimize ve ailelerimize bir sözümüz var. Bu sözün hamd olsun arkasındayız, bu sözü gerçek kılma noktasında geldiğimiz nokta bizler için mutluluk verici.

3. FAZ ÇALIŞMALARI EKİM AYINDA AÇIKLANACAK

Asla sarsılmayacak bir gönül köprümüz var gençlerle. Tek amacımız gençlerimizin mutluluğu. Onların hem bugün hazır olması hem yarınlara hazırlığı. Onlar için yine ekip olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hizmetlerimizi ortaya koymaya, en kaliteliyi ve nitelikliyi sunma gayretimizi devam ettireceğiz. Yurtlarımıza yerleşen tüm arkadaşlarımıza hoşgeldiniz diyorum. Bundan sonraki süreçte yine 3. faz çalışmalarımızda Ekim ayı içinde sizlerle paylaşmak üzere teşekkür ediyorum.

Üniversite yerleşme sürecinde de tüm illerimizde bakanlık olarak standlarımız gençlerimizi karşılama konusunda gençlerimizin emirlerinde. Ben de biraz sonra onlardan birini ziyaret edeceğim. Bizimkisi sadece bir yerleştirme süreci değil, bu süreç sonrası yurtlarımızda ikinci yuva olacak bir hizmet anlayışı var. Dolu dolu bir eğitim-öğretim dönemini yurtlarımızda değerlendireceğiz. Yurt Koordinasyon Merkezimizde çalışmalarımız devam edecek.