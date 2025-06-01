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CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu
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TBMM Genel Kurulu bu hafta, 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçecek. CHP, Meclis Başkanı adayının Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan olduğunu duyurdu.

TBMM bu hafta 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçecek. AK Parti, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İyi Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı oldu. CHP'nin adayı ise Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu. 

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, partisinin TBMM Başkan adayı için başvuru yaptıktan sonra Meclis'te basın mensuplarına açıklamada bulundu. Emir, CHP'nin TBMM başkan adayının Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan olduğunu belirterek, "Uğur Bayraktutan; demokratik kişiliğiyle, yapıcı tutumlarıyla, adaletiyle, tecrübesiyle sadece Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin değil, aynı zamanda tüm milletvekillerinin ve Meclis çalışanlarının takdirini, güvenini kazanmış bir arkadaşımız. Dolayısıyla olabilecek en üst seviyede destek bulacağını ve 3'üncü turda Meclis başkanlığına kazanmak üzere önemli bir şansı olduğunu düşünüyoruz ve umuyoruz ki en azından 3'üncü turda ilk 2 sıradaki aday kaldığında, diğer partilerin adayları anayasa gereği seçimden çekildiğinde, diğer partilerin milletvekilleri Sayın Uğur Bayraktutan'u desteklerler ve yeni Meclis başkanımız Uğur Bayraktutan olur. Yarın tüm grubu olan partileri ve diğer milletvekillerini bizzat kendisi ziyaret edecek ve destek isteyecek" dedi.

 

MECLİS BAŞKANI SEÇİM SÜRECİ

TBMM Başkanı gizli oyla seçilecek. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak.

 

DHA

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Etiketler CHP meclis başkanı TBMM
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