Bakan Kasapoğlu seçim konuşması sırasında yuhalandı

İzmir’de düzenlenen bir spor organizasyonunda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu vatandaşlar tarafından yuhaladı.

İzmir’de Şavkar Cimnastik Kulübü tarafından cimnastik şöleni düzenlendi.

Halkapınar Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Şavkar Cimnastik Kulübü bünyesinde yetişen Dünya ve Avrupa şampiyonları İbrahim Çolak ile Adem Asil, Dünya ve Avrupa ikincisi Ahmet Önder ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılan en genç olimpik sporcu Nazlı Savranbaşı’nın yanısıra Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu da katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu sözlerine başladıktan kısa bir süre vatandaşlar tarafından yuhalandı.