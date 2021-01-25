Bakan Koca açıkladı! 80 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmaya başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacağını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz" dedi.

Koca, 80 yaş üzeri yurttaşların sağlık kuruluşlarında aşılanacaklarını belirtti.

AŞI KAMPANYASI ANLIK OLARAK TAKİP EDİLEBİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de aşı programının günlük gelişiminin artık canlı izlenebileceğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından, bugünden itibaren canlı olarak verilmeye başlanan "Türkiye Günlük Aşı Tablosu"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Tüm Türkiye'de aşı programının günlük gelişiminin artık canlı izlenebileceğini vurgulayan Koca, "Program ilerledikçe daha fazla bilgiyi paylaşabileceğiz." ifadesini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın aşı takip platforumunda yer alan bilgilere göre bugüne kadar koronavirüs aşısı yaptıran kişi sayısı 1 milyon 271 bini aştı.