Bakan Koca açıkladı, piyasada bulunamayan ilaçlar için yeni karar

Sağlık Bakanı Koca, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, piyasada az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdiklerini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter üzerinden açıklama yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilaç krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımların atıldığını ifade eden Bakan Koca, “"İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz" dedi.

İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz. pic.twitter.com/3o0KxQN2M0 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 16, 2022

İLAÇ FİYATLARINA ZAM GELMİŞTİ

'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı' 14 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı.

Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 TL oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 19,39 TL oldu.

Söz konusu düzenlemeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan düzenlemeyi, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla öne çekmiş oldu.