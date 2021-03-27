Bakan Koca, Biontech aşısının belgesini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'ye gönderildiği ileri sürülen 1.5 milyon doz Biontech aşısı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Haber Türk yazarı Fatih Altaylı'ya Biontech'ten gelen belgeyi gönderen Koca, "Bu belge yalan söylemediğimin belgesidir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muhalefetin dile getirdiği ''kayıp 1.5 milyon doz Biontech aşısı' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Haber Türk yazarı Fatih Altaylı'ya Bionetch'ten gelen belgeyi gönderen Fahrettin Koca "Yayınlarsanız sevinirim çünkü yalan söylemediğimin belgesidir” dedi.

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aradı dün gece. Epeyce konuştuk. Aramasının nedeni benim ısrarla “AB’nin Türkiye’ye yollandı dediği 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede?” diye sormam." diyen Fatih Altaylı, Bakan Koca'nın kendisine “Biontech’ten gelen 1,5 milyon doz aşıyla ilgili sorunuz var birkaç keredir tekrarladınız. Şimdi telefonunuza bir belge yolladım. Bu belgeyi sizden önce hiç kimseyle paylaşmadım. Ama sizinle paylaşıyorum. Resmi bir belgedir. Belgeyi kullanabilirsiniz. Hatta yayınlarsanız sevinirim çünkü yalan söylemediğimin belgesidir” diyerek köşesinden o belgeyi paylaştı.

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