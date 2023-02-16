Bakan Koca duyurdu: Deprem bölgelerinde bulaşıcı hastalıklar için önlem alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgelerinde evleri yıkılarak çadır ve konteyner kentlere yerleşen vatandaşların salgın hastalıklara karşı önlenmesine yönelik önlem alındığını açıkladı.
Türkiye 6 Şubat tarihinde yıkıcı depremle güne başladı. 36 bin kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından 11 gün geçti.
Hayalet şehre dönen kentlerde binlerce vatandaş kentleri terk etmek zorunda kaldı.
Salgın hastalıklara karşı önlem alındı
Evleri enkaza dönen vatandaşlar çadır kentlere yerleşmeye başladı.
Bunun yanı sıra kısıtlı şartlarda toplu yaşamlar yeni salgın riskini oluşturduğu belirlendi.
"Genel çevre temizliği sistemli şekilde sürdürülmektedir"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çadır ve konteyner kentlerin bulunduğu afet bölgelerinde bulaşıcı hastalık olasılığına karşı sosyal medya hesabında açıklama yaptı:
Dezenfeksiyon işlemleri, tuvalet temizliği, kemirgenlere karşı önlem çalışmaları, bit, pire, haşere ilaçlamaları, çöp toplama ve genel çevre temizliği Sistemli şekilde sürdürülmektedir.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol