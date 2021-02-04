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  3. 04 Şubat 2021 22:24

Bakan Koca: Erken tanı hayat kurtarır+

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Erken tanı hayat kurtarır+
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Koca, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mücadelelerinin merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olsa da tüm hastalıkların varlığını sürdürdüğüne işaret etti.

Bakan Koca, "Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır." uyarısında bulundu.

4 şubat , erken tanı , bakan koca
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