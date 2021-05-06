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Bakan Koca ''hata yaptık'' deyip yeni tabloyu paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısı azalan illeri gösteren grafikte hata olduğunu belirterek güncellenmiş halini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Mayıs'ta yayımladığı vaka sayısı en fazla düşen iller tablosunu yeniden paylaştı. Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum.

 

Etiketler sağlık bakanı fahrettin koca vaka sayısı azalan iller
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