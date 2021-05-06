Bakan Koca ''hata yaptık'' deyip yeni tabloyu paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısı azalan illeri gösteren grafikte hata olduğunu belirterek güncellenmiş halini paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Mayıs'ta yayımladığı vaka sayısı en fazla düşen iller tablosunu yeniden paylaştı. Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum.
5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum. pic.twitter.com/EazSHOUICe— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 6, 2021
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